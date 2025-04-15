أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 15-4-2025

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تحديثا جديدا بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء والبلدي في مختلف الأسواق المصرية، سواء للمستهلك أو في المزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء وفق آخر تحديث في الأسواق بالنسبة للمستهلك لنحو 95 جنيها، بينما سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 123 جنيهاً للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 78 إلى 79 جنيها، فيما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 95 جنيها للكيلو في المتوسط.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وعن سعر كيلو الفراخ الساسو، سجلت في آخر تحديث لها في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء بين 85 إلى 86 جنيها، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 93 إلى 96 جنيها للكيلو في المتوسط.

كما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء ووفق آخر تحديث لها في بورصة الدواجن نحو 65 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 إلى 80 جنيهًا للكيلو في المتوسط.