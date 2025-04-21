خطفها للغابة.. تفاصيل مصرع فتاة على يد أسد في كينيا

خطفها للغابة.. تفاصيل مصرع فتاة على يد أسد في كينيا

خطفها للغابة.. تفاصيل مصرع فتاة على يد أسد في كينيا

كتبت: منة الصياد

حادث مأساوي شهدته مزرعة في كينيا بعدما تم مصرع فتاة مراهقة على يد أسد قام بتمزيقها حتى الموت، ليتم العثور على بقايا الضحية وسط ذهول أسرتها الذين يعيشون حالة بالغة من الصدمة والحزن.

تفاصيل افتراس الفتاة

تفاصيل مروعة تكشفها السلطات الكينية في حادث قتل الفتاة المراهقة البالغة من العمر 14 عامًا، حيث توضح التقارير أن الأسد قفز فوق سياج بمجمع يقع جنوب متنزه وطني على مشارف العاصمة الكينية نيروبي، ومن ثم قام بخطف ضحيته، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكان دخل الأسد إلى المزرعة وهاجم الفتاة التي كانت مع صديقة لها في ذلك الوقت، وقام بخطفها بعيدًا ناحية الغابة، لسرعان ما تستنجد صديقة الضحية بحراس الغابة لإنقاذ الأولى.

أسد في كينيا

اكتشاف مكان الحادث

على الفور تتبع حراس الغابات آثار أقدام الأسد الملطخة بالدماء والتي انتهت إلى نهر ماجاثي الذي يقع بالعاصمة نيروبي، ليعثورا على بقايا من جسد الفتاة وجروح بالغة في أسفل ظهرها.

ولا يزال الأسد القاتل طليقا إذ يواصل الحراس نصب الفخاخ لمحاولة الإمساك به مرة أخرى، كما يجري تنفيذ تدابير أمنية إضافية، بما في ذلك السياج الكهربائي وأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لحماية المجتمعات المحلية.

وتعتبر حديقة نيروبي البرية الوطني موطنًا للأسود والنمور والفهود والزرافات والجاموس، وتقع على بُعد 6 أميال فقط من وسط المدينة، وعلى الرغم من أنها مسيّجة جيدًا من ثلاث جهات، إلا أنها مفتوحة من جهة الجنوب لتسهيل هجرة الحيوانات.

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