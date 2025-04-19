سولاف فواخرجي تنفي زواجها من بشار الأسد: كونوا نبلاء لمرة واحدة

كتبت : أميرة عزالدين

تعرضت الفنانة السورية سولاف فواخرجي لعدة أزمات الأيام الماضية، من بينها شطبها من نقابة المهن التمثيلية السورية على خلفية دعمها لـ بشار الأسد، من خلال بيان رسمي صادر عن النقابة، بناء على قرار مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/4/15.

حقيقة زواج سولاف فواخرجي من بشار الأسد

وفي سياق متصل، خرجت الفنانة السورية سولاف فواخرجي عن صمتها، وعبرت عن غضبها بعدما تعرضت لشائعات عن زواجها من بشار الأسد، والترويج لصورة زائفة من عقد زواج، ونشرت فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، صورة لعقد الزواج المتداول عبر منصات السوشيال ميديا، لتنفي حقيقة الزواج وتؤكد على البيان الذي ظهر في وثيقة الزواج من حيث الأسماء الثنائية لها، بالإضافة إلى اختلاف تواريخ الميلاد قائلة: «قسما بالله شيء يضحك، أنا عادة جدية على فكرة، بس والله مقدرش، هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل؟ هل تستطيعون أن تناقشوا أفكار دون الطعن بالشرف الذي لا يتوقف عنده إلا كل من لديه عقدة فيه، هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارج غرف النوم؟».

وتابعت سولاف قائلة: «أنا لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد.. والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس.. ديروا بالكم عالبلد والناس هنن أحق بالاهتمام مني».

مشاركة سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة سولاف فواخرجي خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45 الماضية من خلال فيلم سلمي، ضمن مسابقة آفاق للسينما العربية، والذي لاقي تفاعل جماهيري كبير من الجمهور.