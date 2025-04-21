لبنى ونس: العمل الفني مع أحمد داش وأحمد غزي ويوسف عمر كان ممتعا ومريحا

لبنى ونس: العمل الفني مع أحمد داش وأحمد غزي ويوسف عمر كان ممتعا ومريحا

لبنى ونس: العمل الفني مع أحمد داش وأحمد غزي ويوسف عمر كان ممتعا ومريحا

أكدت الفنانة لبُنى ونس، أن العمل مع الفنانين مثل أحمد داش وأحمد غزي ويوسف عمر كان مريحا، قائلة: «أحمد غزي موهوب وراقي وفنان حقيقي، كما أن هناك شباب مثلت معهم على مستوى المسرح فقط وأتمنى أن يخرجوا للنور بعدما ظهروا في مسلسلات رمضان 2025».

لبنى ونس تأذت كثيرا من الإنتاج في الوسط الفني

وأضافت لبنى ونس، خلال حوار مع برنامج «حدوتة كل ست» تقديم شيماء السباعي على إذاعة شعبي إف إم: «في أشخاص كثيرة أذوني وخاصة من الإنتاج، هو الله يعينهم لأن مهمتهم صعبة وشاقة، لكن أتمنى يفهموا أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ولا يجب على أحد أن ينقص من قدر آخر بهدف تقليل تكاليفه، لأن القدر ليس له علاقة بالأجر، لأني أعاني من نقصان القدر».

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