سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل تحديثا جديدا

سجلت أسعار الذهب الآن في مصر، تحديثًا جديدًا الآن في الصاغة المصرية؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4855 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد أن سجل الذهب عيار 21 تحديثًا جديدًا في الصاغة المصرية، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب الآن عيار 24 في الصاغة المصرية، 5 آلاف و549 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و526 جنيهات للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4 آلاف و855 جنيها للشراء، و4 آلاف و835 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 5086 جنيها للشراء، و5065 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4161 جنيهًا للشراء، و4144 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3237 جنيهًا للشراء، و3223 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 38 ألفًا و840 جنيهًا للشراء، و38 ألفًا و820 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3395 دولارا للشراء، و3394.5 دولار للبيع.