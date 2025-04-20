سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر.. قائمة بالأسعار الجديدة

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر.. قائمة بالأسعار الجديدة

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر.. قائمة بالأسعار الجديدة

أعلنت شعبة المجوهرات، عن سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025 في مصر، خلال التعاملات بمختلف محلات الصاغة، حيث يعد عيار 21 الأكثر انتشارا بالنسبة للمشغولات الذهبية، ليسجل نحو 4785 جنيها للشراء، و4765 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وأوضح الشعبة بآخر تحديثاتها، أسعار الذهب للمشغولات عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025 في محلات الصاغة المصرية، خلال التعاملات المسائية، وذلك وفق آخر تحديث معلن من جانب شعبة الذهب والمجوهرات، والتي جاء كالتالي:

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 5469 جنيها للشراء، و5446 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4785 جنيها للشراء، و4765 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 4101 جنيه للشراء، و4084 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3190 جنيها للشراء، و3176 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، نحو 38 ألفا و280 جنيها للشراء، و38 ألفا و260 جنيها للبيع.

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