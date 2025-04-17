سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، تحديثًا جديدًا الآن بالصاغة؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4785 جنيهًا للشراء في التعاملات الصباحية، وفقًا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 17-4-2025 في محال الصاغة المصرية، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5 آلاف و469 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و435 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب، نحو 4 آلاف و785 جنيها للشراء، و4 آلاف و755 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 5013 جنيهًا للشراء، و4982 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4101 جنيه للشراء، و4075 جنيًها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيهًا للشراء، و3169 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر، 38 ألفًا و280 جنيهًا للشراء، و38 ألفًا و250 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3342 دولارًا للشراء، و3342 دولارًا للبيع.