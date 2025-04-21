لبنى ونس: غيرت في كل النصوص التي مثلتها بموافقة المخرج

لبنى ونس: غيرت في كل النصوص التي مثلتها بموافقة المخرج

لبنى ونس: غيرت في كل النصوص التي مثلتها بموافقة المخرج

قالت الفنانة لبُنى ونس، إنه خلال مسيرتها الفنية لم تمثل دورا إلا وغيرت فيه، ولكن بموافقة المخرج وفي حالة رفضه تستمر في المجاهدة وإقناعه بذلك، معلقة: «لو المخرج رفض تماما بعمل ما يريده لكن بشكل سيء، لأن أي جملة لديها منطوقة معين يجب نطقه بأريحية وفي حالة وجود نص أو دور لم أعدل فيه يخرج وكأنه فيك وبمثل».

وأضافت لبنى ونس، خلال حوارها عبر راديو إف إم، أن التمثيل ألا تمثل بمعنى صدق تتصدق، قائلة لأي أمرأة تسمع: «طموحك وإرادتك وشغفك ليس بالسن لكن توكلي على الله واطلبي منه دائما يعطيكي الخير في الوقت الذي يريده وليس الوقت التي تريديه، كما أن ليس هناك شيئا ضائع، ولو مجاش متزعليش، ارضي، لأن هيبقى دا الخير ولو أتى احمدي ربنا وكملي»، مؤكدة أن السن ليس عائق ولديها 63 عاما وقلبها مازال لديه 19 عاما.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا