لبنى ونس: غيرت في كل النصوص التي مثلتها بموافقة المخرج

قالت الفنانة لبُنى ونس، إنه خلال مسيرتها الفنية لم تمثل دورا إلا وغيرت فيه، ولكن بموافقة المخرج وفي حالة رفضه تستمر في المجاهدة وإقناعه بذلك، معلقة: «لو المخرج رفض تماما بعمل ما يريده لكن بشكل سيء، لأن أي جملة لديها منطوقة معين يجب نطقه بأريحية وفي حالة وجود نص أو دور لم أعدل فيه يخرج وكأنه فيك وبمثل».

وأضافت لبنى ونس، خلال حوارها عبر راديو إف إم، أن التمثيل ألا تمثل بمعنى صدق تتصدق، قائلة لأي أمرأة تسمع: «طموحك وإرادتك وشغفك ليس بالسن لكن توكلي على الله واطلبي منه دائما يعطيكي الخير في الوقت الذي يريده وليس الوقت التي تريديه، كما أن ليس هناك شيئا ضائع، ولو مجاش متزعليش، ارضي، لأن هيبقى دا الخير ولو أتى احمدي ربنا وكملي»، مؤكدة أن السن ليس عائق ولديها 63 عاما وقلبها مازال لديه 19 عاما.