مرتفع جوي يؤثر على طقس الغد.. ارتفاع الحرارة 12 درجة مئوية

كتبت: سمر إيهاب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا الثلاثاء، حيث إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 39 و40 درجة، على أن تصل إلى 41 درجة على بعض المحافظات جنوب البلاد.

سبب الارتفاع في درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وأرجعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أسباب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا، بشكل أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا العام، بما يعادل بين 10 و12 درجة، إلى تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الغربية، إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وذلك نتيجة امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على الأجواء المشمسة ويسبب ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة خلال النهار.

وأضافت أنه إلى جانب الموجة الحارة التي تسيطر على البلاد، من المتوقع أيضًا أن يحدث نشاط للرياح غًدا يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة غرب البلاد وبداية من بعد غد الأربعاء، يعود الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الثلاثاء كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 39 والصغرى 24

السواحل الشمالية العظمى 34 والصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26

درجات الحرارة الأربعاء 23 أبريل

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 20

السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 22

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 24