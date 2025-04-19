طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ونشاط للرياح وارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الثلاثاء وحتى الجمعة، فيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة، مع استمرار الطقس الحار نهارا على اقلاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة الأحد 20 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 21 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 39 والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 22 درجة مئوية.