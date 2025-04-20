«الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة: العظمى على القاهرة تصل إلى 36 درجة

كتبت: سمر إيهاب

تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على بعض المحافظات إلى 40 درجة مئوية، ويستمر الارتفاع على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبل.

وتوقّع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية قد تكون كثيفة على أغلب الأنحاء

وبحسب خبراء الأرصاد، تسود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أوضح خبراء الأرصاد، أنّ السحب تكون مشمسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، غائمة جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وفق بيان حالة الطقس.

ذروة الموجة الحارة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ الـ3 أيام المقبلة تشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة حيث تصل العظمى على القاهرة 36 وعلى جنوب الصعيد 42.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة، كما يلي.

الاثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 31 والصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 21

الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 والصغرى 21

السواحل الشمالية العظمى 33 والصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 22

الأربعاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 20

السواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 19

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 22