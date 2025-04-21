«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى والأقاليم، متوقعة أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لتتخطى قيم الحرارة العظمى الـ40 درجة على بعض الأنحاء.

ارتفاع الحرارة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يحدث غدا الثلاثاء ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية، لتسجل الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 38 إلى 39 درجة، وتسجل على السواحل الشمالية من 34 إلى 36 درجة مئوية، في حين تصل على جنوب البلاد إلى 41 درجة مئوية.

ظواهر جوية تؤثر في طقس الثلاثاء

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع أن تنشط حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، منوهة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الثلاثاء على القاهرة والأقاليم وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.