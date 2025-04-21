طرق سريعة للتخلص من رائحة أطباق الفسيخ والرنجة.. «هترجع كأنها جديدة»

يحتفل العديد من المصريين اليوم بعيد شم النسيم، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الرنجة والفسيخ لأنها من الأكلات الأساسية في هذا اليوم وعلى الرغم من تميز هذه الأكلات إلا أن تنظيف ما بعدها وغسيل أطباقها أمر يسبب حالة من الإزعاج لدى الكثير من السيدات حتى يمكنها التخلص من رائحتها النفاذة وملمسها الزفر، لذلك نوضح خطوات بسيطة يمكن من خلالها تنظيف «مواعين» الفسيخ والرنجة.

هناك طرق مختلفة يمكن اتباعها عند تنظيف مواعين الفسيخ والرنجة ومنها الشطف والنقع، إذ أنه في البداية يجب شطف المواعين جيدا أكثر من مرة، ويتم نقعها بالماء النظيف والصابون السائل المخصص لغسيل الأطباق.

استخدام المياه الساخنة

من الضروري أن يتم غسل أطباق الفسيخ والرنجة باستخدام المياه الساخنة، لأنها الحل الأسرع في تنظيف أطباق الفسيخ والرنجة مع باقي إضافات التنظيف الأخرى.

استخدام الليمون

يعد الليمون من الطرق التي تساعد على التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في الأطباق، إذ بعد عصر الليمون على أطباق الفسيخ والرنجة، يجمع كل الليمون المعصور ويوضع في وعاء المياه التي تغسل بها الأطباق، وبعد ذلك يملأ بالمياه الساخنة مع القليل من الصابون السائل وبقايا الليمون المعصور ثم تغسل الأطباق جيدا.

استخدام الخل

ويجرى خلط 3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض مع ملعقة من الماء ووضعهما في وعاء، ثم غليهما على النار، إذ تطرد رائحة الخل أي روائح أخرى.