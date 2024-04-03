5 مواد سحرية للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ في المنزل.. موجودة داخل مطبخك

خلال عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول أسماك الرنجة والفسيخ، وتقديمها بمجموعة من الطرق والوصفات الشهية المختلفة، حيث يسهل تحضيرها في دقائق، ومع انتهاء الولائم يبدأ تحدي التخلص من الرائحة الكريهة، التي تبدأ في إزعاج أفراد المنزل، لذا نقدم لربات البيوت مجموعة من الخطوات التي تساهم في التخلص من الرائحة بشكل فعال.

خطوات للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ في المنزل

وبحسب موقع «southern living» العالمي، هناك خطوات فعالة تساهم في التخلص من رائحة الرنجة والفسيخ داخل المنزل، ومنها:

فتح النوافذ وتحريك الهواء

أولى الخطوات التي يجب اتباعها هي فتح نوافذ المنزل للتهوية الجيدة لتحريك الهواء، فضلًا عن تشغيل الشفاط الكهربائي لطرد الروائح الكريهة أولًا بأول.

لف البقايا

عند التخلص من بقايا الفسيخ والرنجة يمكن لفها أولًا في أكياس، وغلقها جيدًا قبل وضعها داخل صندوق القمامة.

استخدام الخل

طريقة فعالة أخرى، عن طريق خلط 3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض مع ملعقة من الماء ووضعهما في وعاء، ومن ثم غليهما على النار، حيث ستطرد رائحة الخل أي روائح أخرى.

استخدام البهارات

هناك العديد من الاقتراحات الأخرى للتخلص من الرائحة الكريهة، حيث أن بعض التوابل لها تأثير فعال في طرد الروائح الكريهة، من بينها الزنجبيل المطحون وعيدان القرفة، وذلك بغليهما مثل الخل أيضًا.

قشر الليمون

يمكن طحن قشور الليمون المتبقية، ووضعها داخل سلة القمامة لطرد الروائح الأخرى.