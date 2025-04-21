مركز السموم الإكلينيكي بجامعة عين شمس، حذّر عبر صفحته الرسمية من أعراض تسمم الفسيخ، الذي يعرف بـ«التسمم الممباري»، ويعتبر أحد أخطر أنواع تسمم الأغذية، وذلك عن طريق بكتيريا Clostridium botulinum، التي تنتج البوتيولينم توكسين (Botulinum Toxin) ويكثر الإصابة به خلال موسم أعياد شم النسيم، إذ تعتمد عملية تصنيع الفسيخ على وضع الأسماك في صفائح أو صناديق محكمة الإغلاق، وتُغمر بكميات وفيرة من الملح، وهذه البيئة الفريدة التي تفتقر إلى الأكسجين، تهيئ الظروف المثالية لنمو نوع معين من البكتيريا اللاهوائية، وتفرز هذه البكتيريا في أثناء تكاثرها، مادة شديدة السمية تُعرف باسم «البوتيولينم توكسين».

ويُصنف البوتيولينم توكسين كأحد أقوى وأخطر السموم التي عرفها الإنسان على الإطلاق عبر التاريخ، وتكمن خطورته في أن الجرعة القاتلة للإنسان منه ضئيلة للغاية، إذ تُقدر بالنانوجرام، ما يجعله سمًا فتاكًا بكميات زهيدة جدًا، وعلى الرغم من هذه الدرجة العالية من الخطورة، يمكن القضاء على سموم البوتيولينم توكسين بالتعرض للحرارة، إلا أن الوصول إلى درجة حرارة 100 درجة مئوية لفترة زمنية كافية قد تصل إلى 30 دقيقة هو أمر لا يحدث عادةً في أثناء تناول الفسيخ بالطرق التقليدية.

وأشار مركز السموم الإكلينيكي إلى أنّه لا توجد طرق أخرى لإبطال مفعول سموم البوتيولينم، سوى تعريض الأسماك لدرجات حرارة عالية لفترة زمنية مناسبة، أما ما يُشاع عن قدرة البصل والليمون على إبطال تأثير هذه السموم فهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

أعراض تسمم الفسيخ

وعادةً ما تظهر أعراض التسمم بالبوتيولينم في غضون فترة تتراوح بين 8 و12 ساعة بعد تناول الطعام الملوث، وقد تمتد هذه الفترة في بعض الحالات لتصل إلى 24 ساعة، وتتعدد الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالتسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد، وتبدأ عادةً بجفاف ملحوظ في الحلق والفم، يتبعه صعوبة في البلع والتحدث بوضوح، وقد يعاني المصاب أيضًا من زغللة في العين وعدم وضوح في الرؤية، بالإضافة إلى شعور عام بالضعف والإرهاق، ومن الأعراض الأخرى المحتملة، انتفاخ البطن والإمساك، مع ملاحظة مهمة وهي عدم ارتفاع درجة حرارة الجسم في الغالب.

وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تتطور الأعراض لتصل إلى شلل في عضلات الجسم المختلفة، بما في ذلك عضلات التنفس الحيوية، وهذا الشلل في عضلات التنفس قد يؤدي إلى فشل تنفسي حاد، وبالتالي قد يتسبب في الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

وفي حال الاشتباه في حدوث تسمم نتيجة تناول الفسيخ، من الضروري التوجه بأسرع ما يمكن إلى أقرب مركز متخصص في علاج حالات التسمم، إذ يعتمد العلاج الأساسي على إعطاء المصل المضاد لسموم البوتيولينم، وكلما جرى إعطاء هذا المصل في وقت مبكر، كانت فرص تحقيق أفضل النتائج العلاجية أكبر، أما في حال حدوث فشل تنفسي، فقد يصبح من الضروري وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لدعم وظائف الرئة.