«نساء تتحدى الغلاء» في المنوفية.. مبادرة أهلية لدعم المواطنين

كثير من الناس لا يجيدون إلا الشكوى، لكن القليل منهم الذي يحاول تغيير واقعه، أولئك هم المؤثرون الذين يفكرون فيغيرون ويبدعون فينجحون، هذا ما فعلته سها أدهم، مؤسسة جروب لبيع التوابل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ قدمت مبادرة أهلية بعنوان «نساء تتحدى الغلاء»، لدعم غير القادرين تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

انطلاق الحملة

ولاقت فكرة مبادرتها استحسان 25 «جروب» لمحال بيع الأغراض المختلفة مثل المفروشات والملابس وقرروا جميعاً افتتاح معرض مفروشات في «البر الشرقي» أمام مسجد أبو بكر، بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، لتقديم تخفيضات على منتجاتهم: «هدف المبادرة هو التخفيف عن المواطنين وإننا نساعد بعض وفيه دكاترة انضموا لينا وبيقدموا خصومات في الكشف وهي دي دايمًا ميزة المصريين إننا بنمشي في الخير ونساعد غيرنا».

تقدم الحملة خدمة للمواطنين والمشاركين على حد سواء، حسب تصريحات منظمة الحملة سها أدهم، لـ«الوطن»، واستخدمت الحملة دعاية لجذب الجمهور من خلال تخصيص منتجات بقيمة 200 جنيه من كل مشارك وتوزيعها على المواطنين بمختلف شوارع شبين الكوم، بشكل مجاني، مع توزيع «كوبونات» خصم مباشر يستفيد حاملها من العروض عند زيارة مقر الحملة في البر الشرقي، بداية من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً على أن تستمر العروض حتى منتصف شهر رمضان من خلال البيع عن طريق الإنترنت.

منظمة الحملة سها أدهم

خلال سنوات عملها الثماني في مجال التجارة، تعلمت سها أدهم الاعتماد على ذاتها ودعم شغفها في العمل، فهي تحب أن تعمل وتقدم خدمات مؤثرة لكل من حولها، وأضافت لـ«الوطن» أنها اختارت التجارة في التوابل بمختلف أنواعها نظراً لحبها لها، ولا يشغلها الربح ما دامت مؤمنة بما تفعل، وتعتقد أن ما يلزم التاجر الناجح هو التسويق لنفسه، حتى يتمكن من تنشيط تجارته بدلاً من استغلال حاجات المواطنين.