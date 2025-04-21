ماذا قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور جورجينا بالحجاب؟

بإطلالة مميزة ظهرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بالحجاب، إذ نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير بالإمارات، إذ كانت ترتدي عباءة طويلة وحجابا استطاعت من خلالها أن تخطف قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاعل مع صور جورجينا بالحجاب

وتفاعل الكثير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور عارضة الأزياء جورجينا بعد ظهورها بالحجاب، إذ كانت تتجول داخل مسجد الشيخ زايد، والتقطت صورة أمام لوحة تجمع أسماء الله الحسني، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «تقريبا جورجينا تأثرت بالثقافات العربية»، «شكلها جميل في العباية»، «ما شاء الله جميلة جدا» وغيرها من التعليقات.

ظهور جورجينا بالحجاب

لم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالى بالحجاب، ولكنها ظهرت بالحجاب في إحدى المرات، كما نشرت عبر صفحتها الخاصة على تطبيق «إنستجرام»، صورتها داخل السيارة، كما أنها كشفت عن حصولها على وشم عربي وهو: «وابعد عنا الشر آمين»، والمرسوم على يدها، وتفاعل معها الكثير من الجماهير.