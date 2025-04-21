البابا تواضروس ناعيا البابا فرنسيس: رمز للسلام والعدالة وكرس حياته لخدمة الإنسانية

البابا تواضروس ناعيا البابا فرنسيس: رمز للسلام والعدالة وكرس حياته لخدمة الإنسانية

البابا تواضروس ناعيا البابا فرنسيس: رمز للسلام والعدالة وكرس حياته لخدمة الإنسانية

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا فرنسيس، مؤكدًا أن العالم فقد رجلًا كرس حياته لخدمة الإنسانية، وكان صوتًا صادقًا للسلام والعدالة في كل المحافل.

تصريحات البابا تواضروس:

وقال البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن البابا فرنسيس، رغم جلوسه على كرسي مدينة روما لمدة 12 عامًا، إلا أن تلك السنوات حملت الكثير من العمل والنشاط والخدمة، موضحًا أنه زار خلال تلك الفترة العديد من البلدان.

وشدد على أنه ترك في كل مكان مثالًا حيًا للقلب المفتوح تجاه كل إنسان، دون تفرقة أو تمييز، موضحًا أن البابا فرنسيس كان دائمًا صوتًا للسلام في مواجهة كل الأزمات والصراعات حول العالم، سواء تلك المستمرة حتى اليوم أو التي مرت بها الشعوب سابقًا.

وأشار إلى أنه وقف دومًا بجانب الإنسان المظلوم والمتعب والمهمش، وكان حريصًا على أن يكون سندًا للإنسان المنسي وسط زحام هذا العالم.

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