فوائد تعرفها لأول مرة للرمان.. يساعد بدوره على تقوية الشعر

كتبت: عبير خالد

استخدام الرمان للشعر من الخيارات المميزة، التي تحدث فارقًا ملحوظًا، والتي يمكن إدراكها بسهولة، لهذا السبب يمكنك العمل على تجربة بعض الوصفات البسيطة، التي تحتوي على الرمان للحصول على شعر لامع وصحي في النهاية، ويمكن معرفة فوائد الرمان للشعر وفقًا لـ«healthshots».

تعزيز نمو الشعر

يعتبر استخدام الرمان في أقنعة العناية بالشعر في المنزل تقنية بسيطة وفعالة لزيادة نمو الشعر، وذلك لكونه غنيا بمضادات الأكسدة ويعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس مع زيادة تدفق الدم، فيُعزز نمو الشعر، ما ينتج عنه شعر صحي وأكثر كثافة، كما تُحارب مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان الإجهاد التأكسدي الذي قد يضر بصيلات الشعر ويعيق نموه، فيُعزز الرمان نمو الشعر الصحي.

ترطيب الشعر

يساعد الرمان بدوره على علاج الشعر الجاف والهش، الأمر الذي أشار إليه طبيب الأمراض الجلدية الدكتور دي إم ماهاجان، مؤكدًا أن تركيبة الرمان الغنية بالأحماض الدهنية، تتغلغل بعمق في الشعر، ما يعيد إليها المرونة مجددًا، فيساعد ذلك الترطيب على تقليل التجعد والتكسر الذي يكون مصاحبًا للشعر في الكثير من الأحيان، ليترك الشعر ناعمًا في النهاية، فالاستخدام المنتظم للرمان للشعر يُحافظ على ترطيبه وقوته ولمعانه.

كيفية استخدام الرمان للعناية بالشعر

هناك بعض الطرق السهلة لاستخدام الرمان للشعر لمحاربة العديد من المشاكل التي تلحق بالشعر ويمكن تناولها على النحو التالي:

غسل الشعر بعصير الرمان

قم بتخفيف عصير الرمان الطازج بالماء.

بعد غسل شعرك بالشامبو، ضعي الخليط على شعرك.

اتركيه لمدة بضع دقائق، ثم اشطفيه جيدًا.

تساعد الخطوات السابقة على إكساب الشعر بعض اللمعان، بالإضافة إلى تحسين ملمسه علاوة على الحفاظ على لونه أيضًا.

قناع الشعر بالرمان والزبادي

خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من عصير الرمان.

وضع الخليط على شعرك وفروة رأسك.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا.

يعمل هذا القناع على ترطيب شعرك وتنعيمه وإضافة اللمعان إليه.

قناع الشعر بالرمان والعسل

احرصي على خلط ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الرمان.

ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا.

يساعد هذا القناع على ترطيب وتغذية شعرك وإضافة لمعان إليه.