لعلاج تساقط الشعر.. مكونات منزلية بسيطة ونتيجة مضمونة

تساقط الشعر واحدة من المشكلات الصحية التي يعاني منها كثيرون، وتسبب إزعاجًا كبيرًا لهم، لا سيما لدى النساء؛ إذ أن الشعر هو تاج جمال المرأة ورمزًا لأنوثتها ورقتها، ولأن البعض يميل إلى استخدام المكونات الطبيعية بدلًا من الكيميائية لعلاج مثل هذه المشكلات، فنستعرض في السطور التالية وصفة طبيعية لها مفعول السحر في علاج تساقط الشعر خلال وقت قصير.

وصفة سحرية لعلاج تساقط الشعر في أسرع وقت

وبحسب ما ورد على موقع «style» فهناك وصفة طبيعية سحرية يمكن الاعتماد عليها في علاج تساقط الشعر والتمتع بشعر صحي غزير ولامع، والمميز في هذه الوصفة أن جميع مكوناتها متوفرة في المنزل، وهي:

بياض بيضة واحدة: غنية بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية التي تغذي فروة الرأس وتعزز نمو الشعر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون: يرطب فروة الرأس ويعالج الجفاف الذي يعد أحد أسباب تساقط الشعر.

ملعقة كبيرة من العسل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحفز نمو الشعر.

مكونات وصفة علاج تساقط الشعر

وبعد توفير المكونات اللازمة، يمكن تحضير الوصفة السحرية لعلاج تساقط الشعر من خلال اتباع الخطوات التالية:

خفق بياض البيضة جيدًا في وعاء صغير. إضافة زيت الزيتون والعسل إلى بياض البيضة، وخلطهم جيدًا حتى تتجانس المكونات. غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوعه، ثم تجفيفه جيدًا. توزيع الخليط على فروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع، مع التدليك اللطيف لمدة 5 دقائق. تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية، وترك الخليط على الشعر لمدة ساعة واحدة على الأقل. غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ثم تجفيفه جيدًا.

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