أجواء مبهجة واحتفالات عائلية في الحديقة الدولية بمناسبة شم النسيم (فيديو)

كتبت: آية محسن



عرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة CBC، تقريرًا خاصًا عن مظاهر احتفال المواطنين المصريين بأعياد شم النسيم، اليوم الإثنين، من داخل الحديقة الدولية، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من الأسر للاستمتاع بأجواء الربيع والمشاركة في الطقوس التقليدية التي ارتبطت بهذه المناسبة.

وتنوعت مشاهد الاحتفال ما بين جلسات عائلية في المساحات الخضراء، وألعاب الأطفال، وتناول الأطعمة التقليدية مثل: الفسيخ والرنجة والبيض الملون، في أجواء تملؤها البهجة والفرح.

وقالت إحدى المواطنات إن «شم النسيم» بالنسبة لنا يعني حديقة وخضرة ولمّة حلوة مع العائلة، وكمان فسيخ ورنجة، بينما عبرت طفلة صغيرة عن سعادتها بهذه المناسبة قائلة: بحب ألعب في الحديقة وأركب الألعاب في شم النسيم.

من جانبه، أكد أحد المواطنين أنه يحرص على زيارة الحديقة الدولية كل عام للاحتفال بشم النسيم، نظرًا لما توفره من أجواء طبيعية تساعد على الاسترخاء والاستمتاع، مضيفًا: «بحب أتجمع مع عيلتي، نخرج الولاد، ناكل فسيخ ورنجة وبيض ملون، وكمان بيبقى يوم مبهج».

فيما أشار مواطن آخر إلى أن شم النسيم يُعد «أحلى يوم في السنة»، يقضيه مع أسرته وأطفاله، معتبرًا أنه يوم مميز يحمل ذكريات جميلة كل عام.

وأكدت إحدى السيدات أن الأجواء داخل الحديقة الدولية هذا العام كانت مميزة للغاية، مضيفة: الحديقة نظيفة وجميلة وده بيخلينا نستمتع باليوم أكتر.

وعلقت مواطنة أخرى، قائلة: في شم النسيم مافيش فرق بين مسلم ومسيحي… كلنا بنشارك بعض ونفرح سوا.