بالورود والشيكولاتة.. مطار القاهرة يشارك المسافرين احتفالات شم النسيم

بالورود والشيكولاتة.. مطار القاهرة يشارك المسافرين احتفالات شم النسيم

بالورود والشيكولاتة.. مطار القاهرة يشارك المسافرين احتفالات شم النسيم

شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، احتفالية مع الركاب بمناسبة شم النسيم، إذ ظللت أجواء احتفالية خاصة لمطار القاهرة مع الركاب في جميع صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطار وسط فرحة وسعادة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى مختلف دول العالم على متن رحلات شركات الطيران.

مطار القاهرة

وهنأ فريق من قطاع العلاقاة العامة والمراسم بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، الركاب، وشاركهم مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم، ووزع الورود والشيكولاتة عليهم.

كما حرصت إدارة الإعلام والنشر بقيادة إيمان بدور على توثيق الاحتفالية التي شهدها مطار القاهرة الدولي بالصوت والصورة من خلال التقاط الصور الخاصة بمظاهر الاحتفالية مع المسافرين، ومقاطع الفيديو التي توثق أجواء الفرحة والسعادة والبهجة لدى الركاب داخل مطار القاهرة الدولي.

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