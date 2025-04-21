لو عندك ما ترميهاش.. استخدامات مفيدة لبقايا القهوة

القهوة تعد من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، إذ يحرص البعض على تناولها يوميا سواء في الصباح الباكر أو ساعات العمل، فهي دائمًا ما تحتل مكانة خاصة في قلوب من يفضلون تناولها، نظرا لمذاقها اللذيذ، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد حتى بقاياها، لذلك يجب عدم إلقاء بقايا القهوة المُستعملة في سلة المهملات، قد يكون من المفيد الاحتفاظ بها لاستخداماتٍ أساسية.

استخدام بقايا القهوة

هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها القهوة لم تقتصر على تناولها فقط، ولكن يمكن الاستفادة في مجالات مختلفة منها التخلص من الروائح الكريهة، حيث إن بقايا القهوة تتمتع بقدرة طبيعية على امتصاص الروائح، وذلك سواء كان في الثلاجة أو الأحذية وغيرها، وفقا لما نشره موقع «almanac».

يمكن استخدام بقايا القهوة في إخفاء الخدوش الموجودة في الأثاث الخشبي الغامق، وذلك عن طريق استخدام عود قطني مغموس في قهوة سوداء قوية، من أجل مسح الخدوش الصغيرة في الخشب، وأيضا تساعد في تلوين الأقمشة ذات اللون الأبيض، عن طريق نقعها في مياه مذاب فيها حبيبات البن.

فوائد بقايا القهوة

تُعد بقايا القهوة أيضا مقشر التنظيف الطبيعي، وذلك نتيجة قوامها الخشن، حيث إن بقايا القهوة المطحونة تكون منظفًا منزليًا مثاليًا لتنظيف أي شيء في المنزل، ليس ذلك فقط بل يساعد قوامها الخشن على إزالة بقايا الطعام العنيدة، كما أنه يمكن استخدام مرشح القهوة المبلل والقليل من بقايا القهوة المطحونة، لفرك البقع الموجودة على فناجين القهوة أو الشاي الخزفية.