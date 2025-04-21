«آمال» و«منى» تستعيدان ذكريات الاحتفال بشم النسيم مع العائلة

الاحتفال بأعياد شم النسيم كل عام عادة تحرص عليها أسرة آمال محمد، السيدة الستينية، التي نشأت على الترتيب لهذا اليوم سنويًا، رفقة أشقائها الخمسة منذ الصغر، إذ يشعرون ببهجة خاصة لهذا اليوم، خاصة مع بدء تحسن حالة الجو والاحتفاء بأجواء الربيع ونسائمه.

الاحتفال بعيد شم النسيم

منذ طفولتها اعتادت «آمال» على الترتيب للاحتفال بيوم شم النسيم رفقة عائلتها وأشقائها وأعمامها وخالاتها، فكان جميع مَن بالعائلة يخصصون هذا اليوم ضمن الأيام الثابتة سنويًا، من أجل التجمع ووصل مشاعر الوِد العائلي، وقضاء وقت ممتع إما داخل بيت العائلة أو الخروج للتنزه بأي من الأماكن العامة التي عادة ما كانت تتمثل في الحدائق المفتوحة.

التحضير لشم النسيم داخل منزل عائلة «آمال» كان يبدأ قبل يوم من الاحتفال، فكان لكل فتاة داخل المنزل مهمة خاصة في تحضير الطعام الخاص بهذا اليوم، بينما كانت الأم تحضر للمعجنات المختلفة التي تبدأ في خبزها مع مطلع الفجر، ومن ثم تقم بتسويتها حتى يستيقظ بقية أفراد المنزل ويتناولونها طازجة وساخنة، وفق تصريحاتها لـ«الوطن».

بينما يتم تحضير الأطباق المختلفة كالفسيخ والرنجة، وشراء البصل الأخضر وتنظيفه جيدًا وتقطيعه، وكذلك سلق البيض وتلوينه كان له مهمة منفردة تقوم بها إحدى الشقيقات، وعلى شاكلة ذلك تُجهز سفرة البيت بألذ وأطيب المأكولات التي تشمل أنواعا مختلفة من التسالي والحلوى المصنوعة والمخبوزة داخل المنزل، أو خارجه.

ذكريات الاحتفال بعيد شم النسيم

ذكريات عديدة تسترجعها منى سيد، صاحبة الـ61 عامًا، خاصة بالاحتفال بشم النسيم مع عائلتها، موضحة أن والدتها الراحلة كانت تقوم بدعوة جميع أشقائها للحضور رفقة أبنائهم وتبدأ العائلة في التجمع سويا، وتناول الطعام، خاصة أطباق الفسيخ والرنجة التي يعتبر أكلها طقسا أساسيًا خلال هذا اليوم، ومن ثم تبدأ صور الاحتفال الأخرى كالاستماع للموسيقى المختلفة، خاصة أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، ومن ثم اجتماع البيت أمام التلفاز ومشاهدة أفلام شم النسيم والمسرحيات الكوميدية التي يتم عرضها على الشاشة الصغيرة في تلك الفترة.

أما في حال التحضير لقضاء ذلك اليوم خارج المنزل، فيتم التشاور بين جميع أفراد العائلة لاختيار مكان يرغبون في زيارته، إما بالذهاب لحديقة الحيوان أو أهرامات الجيزة، أو قضاء الوقت داخل حديقة عامة وسط الطبيعة.