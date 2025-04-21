أنوشكا: الفن يعكس استقرار مصر.. ولن نتهاون في دعم سياسة الدولة

أكدت الفنانة أنوشكا أن الموسم الرمضاني الأخير شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع الأعمال الدرامية، مشيرة إلى أن متابعة المسلسلات لا يجب أن تُفهم باعتبارها مجرد مُحتوى ترفيهي يُعرض فقط، بل إن الفن يحمل رسالة أعمق تتعلق بإبراز استقرار الدولة وأمنها.

مصر تخوض تحديًا قويًا لتأكيد حالة الأمان والعمل المستمر

وأضافت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن مصر تخوض تحديًا قويًا لتأكيد حالة الأمان والعمل المستمر، ودعم سياسة الدولة في مواجهة التحديات، قائلة: «إحنا ورا سياسة الدولة المصرية قلبًا وقالبًا».

وتابعت: «رغم حلول الأعياد وما تحمله من بهجة، إلا أن القلب يظل يحمل غصة بسبب ما نراه حولنا، لكن أملنا في الله كبير أن يقف دائمًا خلف دولتنا، وأن تنجح في تجاوز الصعوبات والتحديات التي تحيط بها».

وأشارت أنوشكا، إلى أن كلمات الإدانة أحيانًا ضد العمليات العسكرية في قطاع غزة لا تكفي للتعبير عن حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.