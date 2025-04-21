كتب: عبد العزيز سلامة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تحذيرا بسبب نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ونظرا للنشاط الكثيف للرياح على المناطق المشار إليها، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الالتزام بارتداء الكمامة خاصة للمرضى الذين يعانون من حساسية في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

ارتفاع كبير في الحرارة

وفي السياق ذاته نوهت الأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع أن يحدث غدا الثلاثاء ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.