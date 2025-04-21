«الأرصاد الجوية» تحذر من نشاط كثيف للرياح خلال الساعات المقبلة

«الأرصاد الجوية» تحذر من نشاط كثيف للرياح خلال الساعات المقبلة

«الأرصاد الجوية» تحذر من نشاط كثيف للرياح خلال الساعات المقبلة

كتب: عبد العزيز سلامة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تحذيرا بسبب نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

رياح مثيرة للأتربة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ونظرا للنشاط الكثيف للرياح على المناطق المشار إليها، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الالتزام بارتداء الكمامة خاصة للمرضى الذين يعانون من حساسية في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

ارتفاع كبير في الحرارة

وفي السياق ذاته نوهت الأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع أن يحدث غدا الثلاثاء ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الثلاثاء

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم على القاهرة الكبرى والأقاليم، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة، والصغرى 27 درجة مئوية.
السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.
شمال الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.
جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية.

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