وظائف مبيعات بدون شهادة جامعية.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع التوظيف «فرصنا»، توفير مجموعة من الوظائف الشاغرة في إحدى الشركات النشطة في قطاع التطوير العقاري، وذلك للعمل كمندوبي مبيعات عقارية «سيلز».

تفاصيل الوظيفة

وأوضح فرصنا، أن العمل يكون بمقر الشركة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك لتطوير خطة الشركة للتوسع وزيادة قاعدة عملائها، وإليك التفاصيل الكاملة للوظائف وكيفية التقديم عليها:

المسمى الوظيفي: سيلز عقارات.

مقر العمل: السادس من أكتوبر في الجيزة.

عدد المطلوبين للتوظيف: 8 موظفين.

نوع العمل: دوام كامل.

الراتب: قابل للتفاوض بحسب الخبرة والكفاءة.

شروط التقديم

يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مبيعات العقارات.

السن المطلوب من 20 إلى 45 عامًا.

الوظيفة متاحة للذكور والإناث.

اللغة الإنجليزية: مستوى جيد.

مهارات الحاسب الآلي: مستوى جيد، مع أساسيات في استخدام مايكروسوفت أوفيس.

المؤهل الدراسي: يجيد القراءة والكتابة «لا يشترط وجود شهادة تعليمية».

كيفية التقديم على الوظائف

إذا كنت ترغب في الحصول على هذه الوظيفة، يمكنك التقديم عليها من خلال موقع التوظيف فرصنا، بالدخول إلى هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.