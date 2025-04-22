منها تزوير المستندات.. 6 مخالفات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي

وجّه صندوق الإسكان الاجتماعي تحذيرات للمواطنين بشأن سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات المخالفة، مشددًا على ضرورة الحذر وتفادي عدد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى فقدان الشقة.

أشار الصندوق، في بيان، إلى أن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية، تشمل التنازل عن الشقة دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، إذ يعد ذلك مخالفة صريحة، بالإضافة إلى عدم استكمال سداد الأقساط المستحقة، أو تراكم الأقساط لفترة طويلة، مما يؤدي إلى سحب الوحدة، إلى جانب التأخر في إجراءات التعاقد بعد التخصيص، ما يعد مخالفة لشروط التسكين.

التأجير من الباطن

كما حذر الصندوق من تأجير الوحدة من الباطن دون موافقة رسمية، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعرض المخالف لغرامات مالية، وقد يصل إلى سحب الشقة نهائيًا، بالإضافة إلى حالات عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد.

تغيير النشاط أو التزوير

وشدد الصندوق على أن تغيير النشاط السكني للوحدة وتحويلها إلى نشاط تجاري يُعد مخالفة جسيمة، كذلك تقديم مستندات مزورة للحصول على الوحدة، وهي جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وسحب الشقة.