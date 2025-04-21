رابط التقديم في تظلمات شقق الإسكان.. اعرف موعد الإغلاق

كتبت: انتصار الغيطاني

لم يتبق سوى ثلاثة أيام على إغلاق باب تلقي تظلمات المتقدمين للإعلان الخامس بمشروع «سكن لكل المصريين»، المخصص لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والذين تسلموا رسائل نصية تفيد برفض طلباتهم لأسباب متنوعة.

رابط التقديم في تظلمات شقق الإسكان

وسبق وأعلنت وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تقديم التظلمات من 23 مارس الماضي، على أن يكون آخر يوم للتقديم التظلم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، مشيرة إلى أنه يرفق طلب التظلم بالمستندات المطلوبة، وفقا لنوع الرفض الذي وصل له في الرسالة النصية، حيث يتم قبول التظلمات عبر الرابط الإلكتروني.

وزارة الإسكان تطرح 16038 وحدة سكنية جديدة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الإسكان، استمرار طرح 16038 وحدة سكنية جديدة، كاملة التشطيب، وذلك في كل مشروعات الأسكان «الإسماعيلية - أهالينا - بشاير»، مساحات تتراوح من 90م : 179م، مستمر قبول طلبات الحجز حتى 2 يوليو المقبل المقبل، وتشمل 7480 وحدة في الإسماعيلية، بالإضافة الى 3212 وحدة في السلام و2924، وحدة سكانية في المطرية ، وأخيرا 2422 وحدة في محافظة الإسكندرية.