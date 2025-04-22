«من مصر» يسلط الضوء على التحركات المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار بغزة

سلط برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على التحركات المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والحشد لخطة إعادة الإعمار.

القضية الفلسطينية لم تكن يومًا بعيدة عن وجدان مصر

وأوضح عمرو خليل خلال تقديم برنامجه أنّ القضية الفلسطينية لم تكن يومًا بعيدة عن وجدان مصر حكومة وشعبا، ولا غابت عن أولوياتها رغم تعاقب الأزمات وتبدّل الظروف، وفي كل لحظة مصيرية تمر بها فلسطين، كانت القاهرة حاضرة بمواقفها، ودبلوماسيتها، وواجبها الإنساني تجاه شعب يناضل من أجل البقاء والكرامة.

كما سلط البرنامج الضوء على إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تصل إلى 30 مليار جنيه.

تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية

وقال «خليل» إنه في خطوة جديدة لتعزيز التصنيع المحلي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، أعلنت الحكومة المصرية تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه، وبفائدة مخفضة تصل إلى 15% لمدة خمس سنوات.

وأضاف أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي، ودعم سلاسل الإمداد والإنتاج في قطاعات حيوية، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تستهدف تمويل شراء المعدات، الآلات وخطوط الإنتاج في سبعة قطاعات صناعية استراتيجية، تشمل: الصناعات الدوائية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.