خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالاسم

تزامنًا مع قرب انتهاء شهر أبريل، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لصرف معاشات شهر مايو المقبل 2025، لذا يستطيع أصحاب المعاشات من الاستعلام عن قيمة المعاش الذي يتقاضونه وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والخاص بشهر مايو 2025، والذي سيتم صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا يوم الخميس الموافق 1 مايو.

1- في البداية يدخل الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، بالدخول على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- يقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- يدخل الشخص الرقم القومي وكلمة المرور، وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.

زيادة المعاشات خلال الأشهر القادمة

وينتظر أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم خلال الأشهر القليلة المُقبلة الزيادة القانونية المُقررة والتي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو، وتكون قيمتها 15% كحد أقصى.