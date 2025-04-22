وفاء عامر تعلن تبرع متابع بـ«صدقة جارية» لـ سليمان عيد: عمل وصلة ميّة على روحه

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها على إنستجرام، صورة لأحد الأشخاص أثناء تركيب وصلة مياه كـ«صدقة جارية» تم التبرع بها لروح الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية قبل أيام.

وصلة مياه على روح سليمان عيد

وعلّقت وفاء عامر على الصورة برسالة مؤثرة، جاء فيها: «ولا تنسوا الفضل بينكم، ماذا بينك وبين الله يا سليمان حتى يتذكرك أحد لم يقابلك قط؟، تبرع لك بوصلة مياه، تخيلوا يا أصدقائي أنّ أحد المحترمين الذين تعاملت معهم هو المتبرع عمرو أحمد حسين».

وأضافت: «اللهم ارحمك يا سليمان، واجعلها في ميزان حسناتك يا عمرو، أنت بجد محترم وعظيم، كتر خيرك.أنا فكرت كتير قبل ما أنشر، لكن استحضرتني الآية الكريمة (ولا تنسوا الفضل بينكم) صدق الله العظيم».

عزاء سليمان عيد

وكان عزاء الفنان سليمان عيد أقيم يوم السبت الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، وأحمد السقا، ويسرا، وليلي علوي، وإلهام شاهين، وأمير شاهين، وأمير كرارة، ورامي إمام.