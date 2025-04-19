3 مشاهد مؤثرة من عزاء سليمان عيد.. أبرزها بكاء بيومي فؤاد

كتبت : أميرة عزالدين

يقام حاليا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عزاء الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدى إلى توقف عضلة القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تنقله سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وسيطر الحزن الشديد على نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لزوجته ونجله، ومن أبرز المشاهد في عزاء الفنان الراحل ما يلي:

انهيار أرملة سليمان عيد

دخلت أرملة الفنان الراحل سليمان عيد في نوبة بكاء شديدة فور وصولها إلى مقر عزاء زوجها، وكانت برفقة ابنتها سلمى؛ حزنا على رحيل زوجها ورفيق دربها.

بكاء بيومي فؤاد في أحضان نجل سليمان عيد

ووصل منذ قليل الفنان بيومي فؤاد إلى عزاء سليمان عيد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء، وما إن شاهد عبدالرحمن نجل الفنان الراحل حتى دخل في نوبة بكاء شديدة داخل أحضانه حزنا على صديقه المقرب الذي رحل بشكل مفاجئ.

صدمة أمير كرارة في عزاء سليمان عيد

كما دخل الفنان أمير كرارة في حالة كبيرة من الصدمة فور دخوله مقر عزاء سليمان عيد، وظهرت عليه علامات الذهول.

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن للعزاء من بينهم يسرا، ليلى علوي، إسعاد يونس، هشام جمال، منال سلامة وزوجها عادل أديب، كريم السبكي، أحمد آدم، أوس أوس، محمد عبد الرحمن توتا، صبري فواز، مجدي الهواري، أشرف زكي، ونيرمين الفقي، أيتن عامر، أحمد صيام، عمرو عبد الجليل، فتوح أحمد، كريم عفيفي.