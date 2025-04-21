نجل سليمان عيد ينشر آخر رحلة لوالده قبل رحيله.. فيديو

نجل سليمان عيد ينشر آخر رحلة لوالده قبل رحيله.. فيديو

نجل سليمان عيد ينشر آخر رحلة لوالده قبل رحيله.. فيديو

كتب- ياسمين محمود:

شارك عبدالرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد، فيديو بتاريخ 5 أبريل الجاري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لوالده وهو يصالح أهل النوبة.

وعلق عبد الرحمن على الفيديو قائلًا: الفيديو بتاريخ 5 أبريل 2025، أسوان غرب سهيل النوبة، أبويا اختار الرحلة دي مخصوص عشان يروح لأهل النوبة ويصالحهم لو حد زعل منه، وفعلا روحنا ولف على الناس كلها في غرب سهيل، واتأكد أنهم مش زعلانين منه، وغنا معاهم ورقص وفرح معاهم وارتاح قلبه حبيبي، ادعوله حبيبي عريس في الجنه مع حبايبه.


وفاة سليمان عيد

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح الجمعة بعد أزمة صحية، مفاجأة ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف قبل نقله للمستشفي.

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