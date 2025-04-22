باحثة سياسية: صراع داخلي في إسرائيل ونتنياهو جزء من المؤامرة على الأمن القومي

كتبت: نور نبيل

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إن هناك صراعا داخليا في إسرائيل حتى على مستوى المؤسسة الأمنية، تحديدا بعد قضية أمس التي تخص القنبلة في الشارع الإسرائيلي عندما تم سماع بعض القضايا التي تم تقديمها من قبل ضابط الاستخبارات الإسرائيلي رونين بار الذي أوضح أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جزء لا يتجزأ من المؤامرة التي تحدث على الشارع الإسرائيلي والأمن القومي الإسرائيلي.

نتنياهو يطالب ببعض التبرعات والتماس الأعذار

وأضافت حداد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أنه تم الإفصاح عن بعض القضايا والمعلومات السرية بالإضافة إلى خروج بيان من مكتب نتنياهو يوضح أن رونن بار هو المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر وأن نتنياهو لم يكن على علم بذلك، مشيرة إلى أن بنيامين نتنياهو يطالب ببعض التبرعات والتماس الأعذار حتى لا تتم محاكمتة قضائيًا ويتم من خلالها كشف الفساد وبالتالي، أصبح اليوم الشارع الإسرائيلي في مفترق طرق.

نتنياهو يشكل ضرر كبير على الأمن القومي

وأكملت، المعارضة الإسرائيلية أخرجت بيانا أن نتنياهو يشكل ضرر كبير على الأمن القومي الإسرائيلي، إذ أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش خرج عن صمته وهدد نتنياهو أنه سوف ينسحب من الحكومة إذا لم تتصاعد العملية العسكرية في قطاع غزة كما يقوم سموتريش بتنفيذ المهام في الأراضي المحتلة التي يعزز من خلالها استمرارية الحرب وضمان عدم حدوث أي مفاوضات أو هدنة.