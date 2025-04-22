إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية جنوب غزة.. و11 شهيدا في غارات على خان يونس

كتب: هانى حسن

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إنّ القطاع شهد ليلة دامية شبيهة ببدايات العدوان الإسرائيلي، حيث استهدفت مختلف المحافظات بغارات عنيفة لم تهدأ حتى اللحظة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء غزة.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ قوات الاحتلال صعّدت عملياتها العسكرية جنوبا، حيث شنّت غارة جديدة على منطقة المواصي غرب خان يونس، تزامنًا مع عمليات قصف عنيف على أطراف مدينة رفح، في محاولة واضحة لمحو ما تبقى من المدينة عن الخارطة، بحسب وصفه.

وأشار إلى أنّ خان يونس وحدها شهدت مجزرة مروعة، حين استهدف منزل عائلة شبير بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 9 من أفرادها معظمهم من النساء والأطفال، كما بلغ عدد الشهداء في المدينة حتى صباح اليوم نحو 11 شهيدًا، نتيجة الغارات المتواصلة التي استهدفت المنازل والأراضي الزراعية.

وفي شمال القطاع، أفاد مراسل القناة بأنّ طائرات الاحتلال قصفت مبنى تابع لبلدية جباليا النزلة ما أسفر عن تدميره بالكامل، إلى جانب تدمير أكثر من 15 آلية وجرافة كانت تستخدم في أعمال البلدية، ما يظهر نية الاحتلال الواضحة لضرب البنية التحتية وعرقلة أي محاولات لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وحول الوضع الإنساني، أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أنّ غزة تعيش حالة مجاعة حقيقية في ظل انقطاع تام للمواد الغذائية الأساسية خاصة الدقيق والخبز، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ بداية مارس.