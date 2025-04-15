قوات الاحتلال تواصل تصعيدها.. اغتيال قائد نخبة في كتيبة دير البلح

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة من عمليات قصف وتوغل بري استهدفت عدة مناطق بالقطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية، وشهدت الأحداث تطورات خلال الساعات القليلة الماضية، أهمها ما زعمه جيش الاحتلال من اغتيال قائد نخبة في كتيبة «دير البلح» يدعى حمزة وائل محمد عسفة.

المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، زعم في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية، استهدفت قائد خلية نخبة في كتائب القسام يدعى حمزة وائل محمد عسفة، نجل قائد لواء دير البلح الشهيد وائل عسفة، شارك في عملية «طوفان الأقصى» في غارة استهدفت قبل أسبوعين منطقة وسط قطاع غزة.

استهداف خيمة نازحين في دير البلح

ووفق مواقع ترصد جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قام طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة تأوي نازحين في محافظة دير البلح، مما أدى إلى إصابة حمزة وائل محمد عسفة ليرتقي شهيداً بعد عدة أيام من إصابته. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في 6 نوفمبر من العام قبل الماضي، اغتيال قائد كتيبة «دير البلح» في لواء الوسطى وائل عسفة.

حصيلة شهداء قطاع غزة

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ استئناف حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، قصفها على القطاع في 18 مارس الماضي عن استشهاد 1.613 شهيد، 4.233 إصابة، حتى أمس الأثنين، لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 50.983 شهيد و 116.274 إصابة