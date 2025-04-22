اعتماد الحيز العمراني لـ114 عزبة بـ9 مراكز لدعم التنمية في أسيوط

كتب: محمد رفعت



أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد الحيز العمراني لعدد 114 عزبة موزعة على 9 مراكز بالمحافظة هي (أبنوب – أبوتيج- أسيوط – البداري – الفتح – القوصية – ديروط – ساحل سليم - صدفا)، على أن تستكمل اعتماد الأحوزة العمرانية بجميع مراكز المحافظة تباعًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صحفي، أن هذا الانجاز يأتي في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان أن تتماشى المخططات الاستراتيجية مع احتياجات النمو السكاني والرؤية المستقبلية، مضيفًا تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يمثل جزءا من خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

تحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة



وأوضح المحافظ أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المتزايدة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة، ما يسهم في تحقيق وتنفيذ الخطة التنموية.



تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية



وأشار إلى أن محافظة أسيوط تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى المحافظة، وجار إعداد وتحديث الأحوزة العمرانية لباقي العزب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في وقف البناء العشوائي وتنظيم النمو العمراني، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية ستبدأ فورًا في استكمال باقي الإجراءات اللازمة وتفعيل الحيز العمراني المعتمد، واستكمال اعتماد بقية العزب لتحقيق التوازن في التنمية بين مختلف المناطق، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.