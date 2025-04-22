اعتماد الحيز العمراني لـ114 عزبة بـ9 مراكز لدعم التنمية في أسيوط

اعتماد الحيز العمراني لـ114 عزبة بـ9 مراكز لدعم التنمية في أسيوط

اعتماد الحيز العمراني لـ114 عزبة بـ9 مراكز لدعم التنمية في أسيوط

كتب: محمد رفعت


أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد الحيز العمراني لعدد 114 عزبة موزعة على 9 مراكز بالمحافظة هي (أبنوب – أبوتيج- أسيوط – البداري – الفتح – القوصية – ديروط – ساحل سليم - صدفا)، على أن تستكمل اعتماد الأحوزة العمرانية بجميع مراكز المحافظة تباعًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صحفي، أن هذا الانجاز يأتي في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان أن تتماشى المخططات الاستراتيجية مع احتياجات النمو السكاني والرؤية المستقبلية، مضيفًا تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يمثل جزءا من خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

محافظ أسيوط يعتمد المخططات الاستراتيجية

تحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة


وأوضح المحافظ أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المتزايدة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة، ما يسهم في تحقيق وتنفيذ الخطة التنموية.


تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية


وأشار إلى أن محافظة أسيوط تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى المحافظة، وجار إعداد وتحديث الأحوزة العمرانية لباقي العزب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في وقف البناء العشوائي وتنظيم النمو العمراني، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية ستبدأ فورًا في استكمال باقي الإجراءات اللازمة وتفعيل الحيز العمراني المعتمد، واستكمال اعتماد بقية العزب لتحقيق التوازن في التنمية بين مختلف المناطق، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا