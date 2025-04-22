الأجهزة الأمنية بالقاهرة تعيد طفلة من ذوي الهمم إلى أهليتها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفلة من ذوي الهمم إلى أهليتها، بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بالعثور عليها بدائرة قسم شرطة البساتين، حيث ضلت الطريق عن أسرتها.

تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة واتخاذ الإجراءات للوصول إلى أسرتها، حيث تم التوصل إلى والدتها التي أفادت بأن نجلتها كانت بصحبة شقيقها لشراء الطعام، لكنه تركها وعاد إلى المنزل بمفرده، نظرًا لكونه أيضًا من ذوي الهمم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفلة لوالدتها، بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، في إطار حرص وزارة الداخلية على التعامل الإيجابي مع الحالات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.