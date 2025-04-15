الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مكافحة جرائم السرقات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية المتورطة في جرائم السرقات، إذ تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديريات أمن الإسكندرية، المنوفية، والبحيرة، من تحقيق النتائج التالية:

تمّ ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص في المنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وبحوزتهم فرد محلي وأدوات تستخدم في تنفيذ السرقات، واعترفوا بارتكاب 17 واقعة سرقة، وتمّ ضبط جميع المسروقات.

وفي الإسكندرية، تمّ ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية، واتخذوا من دائرة قسم شرطة باب شرقي مسرحًا لنشاطهم الإجرامي. واعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة، وتمّ ضبط المسروقات بحوزتهم.

أما في البحيرة، فقد تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، واتخذوا من دائرة مركز أبو المطامير مسرحًا لنشاطهم. واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتستمر الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.