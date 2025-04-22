«مياه القناة»: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة في محطة التوطين

«مياه القناة»: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة في محطة التوطين

«مياه القناة»: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة في محطة التوطين

كتبت: هبة صبيح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة التوطين وعمل نظافة عامة بالمحطة، بالاضافة الي الانتهاء من أعمال غسيل خزان وشبكات مياه قرية وادي الملاك.

تطهير مياه الشرب بالقناة

غسل وتطهير خزان المياه

وقال رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، إن جميع الأعمال التي تم الانتهاء منها بمحطة التوطين بالقنطرة شرق، شملت صيانة طلمبة 3 بعنبر كسح الروبة، وخطوط السحب والطرد، وتطهير الخزانات من الرواسب، والمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وغسل وتطهير خزان المياه، بالاضافة إلى عمل نظافة كاملة لجميع عنابر المحطة، وذلك حفاظا علي الشكل الجمالي للمحطة.

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال غسيل خزان وادي الملاك والذي تبلغ سعته التصميمية ألف متر مكعب والطاقة التصريفية 120 لتر/ ثانية، بالإضافة إلى نظافة وتجميل جميع محتويات محطة الخزان.

تطهير مياه الشرب بالقناة

تطهير مياه الشرب بالقناة

وأضح اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار أعمال إحلال وتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من «الإسبستوس» إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، بمحافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

تطهير مياه الشرب بالقناة

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