وزير الخارجية اللبناني: نشكر الرئيس السيسي على الدعم المطلق لدولتنا

وزير الخارجية اللبناني: نشكر الرئيس السيسي على الدعم المطلق لدولتنا

وزير الخارجية اللبناني: نشكر الرئيس السيسي على الدعم المطلق لدولتنا

كتبت: رشا فؤاد

قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إنه يشعر بالفخر لزيارة مصر اليوم، معربًا عن شكره لوزير الخارجية المصري على حسن الاستقبال الأخوي، موضحا أن هذه الزيارة لها مكانة خاصة في قلبه، حيث أن مصر، قيادة وشعبًا، تحظى بمكانة كبيرة في لبنان، كما عبر عن شكره وامتنان الشعب اللبناني للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المطلق للبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «اليوم لبنان في مرحلة جديدة من تاريخه في عهد جديد بدأ مع الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة، إذ أنه عهد جديدة واعد لديه دعم كامل للشعب اللبناني، وإن شاء الله نقدر نوصل لبر الأمان بفضلكم وفضل كل الأخوة والأصدقاء».

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