قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إنه يشعر بالفخر لزيارة مصر اليوم، معربًا عن شكره لوزير الخارجية المصري على حسن الاستقبال الأخوي، موضحا أن هذه الزيارة لها مكانة خاصة في قلبه، حيث أن مصر، قيادة وشعبًا، تحظى بمكانة كبيرة في لبنان، كما عبر عن شكره وامتنان الشعب اللبناني للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المطلق للبنان.