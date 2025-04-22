مراسل «القاهرة الإخبارية»: استهداف إسرائيلي جديد في جبل لبنان قرب بيروت

مراسل «القاهرة الإخبارية»: استهداف إسرائيلي جديد في جبل لبنان قرب بيروت

مراسل «القاهرة الإخبارية»: استهداف إسرائيلي جديد في جبل لبنان قرب بيروت

كتبت: رشا فؤاد

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من بيروت، إنّ هذا الصباح يستغله جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية جديدة في منطقة محافظة جبل لبنان، التي تبعد ما لا يزيد عن ما يقرب من 25 كيلومترا من العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أنها تقع أيضا في نطاق شمال محافظة الجنوب، بمعنى أنها بعيدة تمامًا عن نطاق جنوب نهر الليطاني، لذا يعتبر استهداف جديد.

مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذا الاستهداف هو اعتداء جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيارة كانت تسير في منطقة بعورتا بلبنان، مشيرا إلى أن هناك أنباء أولية عن سقوط عدد من الضحايا جراء هذا الاستهداف، لكن حتى الآن لا حصر نهائي بعدد الضحايا جراء هذه العملية التي وقعت صباح اليوم.

تطور نوعي لعمليات جيش الاحتلال في لبنان

وتابع: «هناك تطور نوعي للعمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تأتي بعد سلسلة من العمليات التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحاته».

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