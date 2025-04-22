وثائق سرية تفجر مفاجأة بشأن هتلر.. هل زور وفاته؟

بينما لا يزال العالم يروي نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر من داخل ملجأه في برلين، ويؤرخ لتلك اللحظة بوصفها نهاية حقبة دموية في تاريخ البشرية، تخرج أجهزة الاستخبارات لتطرح رواية مغايرة تمامًا، تفتح أبواب الشك على مصراعيها وتعيد طرح سؤال قديم بصيغة جديدة.. هل مات هتلر حقًا عام 1945؟

أدلة جديدة تهز الرواية التقليدية لوفاة هتلر

كشف ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يدعى بوب بير، ما وصفه بأدلة جديدة صادمة تشير إلى احتمال أن أدولف هتلر لم ينتحر في برلين، كما تقول الروايات الرسمية، بل فرّ إلى الأرجنتين في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

العميل السابق أشار إلى أن الأدلة تتراكم بشكل يثير الشكوك الجدية حول الرواية التقليدية، مؤكدا أن هناك وثائق يعتقد أنها سترفع عنها السرية قريبًا، قد تبين علاقات مباشرة بين هتلر والحكومة الأرجنتينية في ذلك الوقت، وتحديدًا إدارة الرئيس الأسبق خوان بيرون.

وترجح الرواية أن النازيين الفارين لم يكتفوا بالهرب، بل شرعوا في التخطيط لبناء الرايخ الرابع انطلاقًا من أمريكا الجنوبية، ويعتقد أن حكومة بوينس آيرس -آنذاك- وفرت المأوى والدعم المالي واللوجستي لهؤلاء الهاربين، من ضمنهم علماء وقيادات نازية بارزة، وربما لهتلر نفسه.

ومن بين المعلومات اللافتة التي أشار إليها الضابط السابق، وجود مختبر اندماج نووي سري في خمسينيات القرن الماضي، كان يشرف عليه عالم نازي في جزيرة نائية قرب بلدة باريلوتشي، ما قد يعزز فرضية استمرار مشاريع عسكرية كانت قائمة في ألمانيا النازية.

موقع نازي سري في «ميسيونس»

في عام 2015، اكتشف موقع أثري داخل غابات مقاطعة «ميسيونس» شمالي الأرجنتين، يعتقد أنه كان بمثابة مخبأ سري لنازيين فارين، ويصف بوب بير هذا الاكتشاف بأنه الأكثر إثارة حتى الآن، إذ وجدت فيه عملات ألمانية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، وبقايا معمارية لمجمع مجهز بكهرباء وصرف صحي في منطقة معزولة بالكامل.

وفي تطور مفاجئ، وافق الرئيس الأرجنتيني الحالي، خافيير ميلي، على رفع السرية عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بالنازيين الهاربين، عقب اجتماع عقد مع ممثلين عن مركز سيمون فيزنتال في فبراير الماضي، الخطوة أعادت الأضواء من جديد على هذا الملف الشائك، الذي ظل حبيس الأدراج لعقود.

ورغم الجاذبية الكبيرة التي تحيط بهذا السيناريو، هناك من يشكك في مدى واقعيته، فالمحقق السابق في جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة، جون سينسيتش، اعتبر أن الكثير من النازيين الذين هربوا إلى الأرجنتين كانوا مجرد فلول منهزمة تعيش في الماضي، وليسوا بصدد إنشاء إمبراطورية جديدة.