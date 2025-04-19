مفاجأة في حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا.. القاتل شاب معجب بهتلر

كشفت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل جديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة فلوريدا، مشيرة إلى أن المشتبه به، طالب في العشرين من عمره ويدرس في جامعة ولاية فلوريدا، يدعى فينيكس إيكنر.

ووفقًا للشرطة، وصل إيكنر إلى موقف السيارات في الحرم الجامعي في حوالي الساعة 11 صباحًا، حيث بقي في المنطقة لمدة ساعة تقريبًا، يدخل ويخرج من سيارته. وفي تمام الساعة 11:51 صباحًا، غادر سيارته وبدأ بإطلاق النار من مسدس بين الساعة 11:56 و11:57 صباحًا، ليتم إبلاغ الطوارئ بالحادثة بحلول الساعة 11:58 صباحًا.

الشرطة أطلقت النار على المشتبه

وذكر موقع شبكة «ايه بي سي نيوز» الأمريكية، فإنه في وقت لاحق من نفس اليوم، في الساعة 12 ظهرًا، أطلق ضباط الشرطة النار على المشتبه به أثناء محاولته الهروب، وأُلقي القبض عليه ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومن المتوقع أن ينجو من إصابته.

وتبين أن «إيكنر» هو ابن زوجة نائب مخضرم في شرطة مقاطعة ليون، وكان قد أطلق النار بالقرب من اتحاد الطلاب خلال وقت الغداء، ما دفع الطلاب للفرار والاختباء في المباني المحيطة بالحرم الجامعي.

وجرى التعرف على هوية الضحايا الذين قُتلوا في الهجوم بجامعة ولاية فلوريدا وهم تيرو تشابا، البالغ من العمر 45 عامًا والمدير التنفيذي في شركة أرامارك الموردة للجامعة، وروبرت موراليس، مدرب كرة القدم في مدرسة ثانوية، الذي عمل في قسم خدمات الطعام بالجامعة، بالإضافة إلى القتلى، أصيب ستة آخرون، بينهم طلاب، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي حيث من المتوقع أن يتعافوا بالكامل.

المشتبه به كان مغرما بشخصية أدولف هتلر

وفي تفاصيل أخرى، أكد رئيس شرطة تالاهاسي، لورانس ريفيل، أن شرطة الحرم الجامعي وصلت بسرعة إلى مكان الحادث وأطلقت النار على إيكنر، وذكرت التحقيقات أن المشتبه به نفذ الهجوم باستخدام سلاح زوج والدته العسكري السابق، الذي عُثر عليه في موقع الحادث.

مفاجأة جديدة أضافتها التحقيقات، فقد تبين أن المشتبه به كان مغرمًا بشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، ويُقال إنه كان يطلق على شخصيته في إحدى الألعاب الإلكترونية التي كان يلعبها اسم «حارسه الشخصي»، بحسب موقع «يو إس إيه توداي» الأمريكي.