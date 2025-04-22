الذهب يكسر الحاجز الحرج عالميا بتسجيل 3500 دولار للأوقية.. ما الأسباب؟

قالت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن حالة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية انعكست على أسعار الذهب اليوم، التي غلب عليها التوتر أيضًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزة الحاجز الحرج عند 3500 دولار يوم الثلاثاء، بسبب تزايد المخاوف من اشتعال الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسهم

وأوضحت شعبة الذهب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ذلك أدى لعزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسهم ودفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن، بالإضافة لاستمرار التوترات وتصاعد وتيرة الصراع التجاري يوما بعد يوم بين أمريكا والصين.

سعر الذهب العالمي

وأشارت الشعبة إلى أن الإغلاق السابق للذهب عند 3424.235 دولار، بينما كان سعر الافتتاح اليوم عند مستوى 3427.860 دولار ليقفز خلال اليوم فوق مستوى ‪3500.200‬ دولار للأوقية محققا 3509 دولار للأوقية وذلك قبل أن يتراجع لمستويات دون 3450 دولار للأوقية ولا يزال مستمرا في الهبوط التدريجي.

وأكدت أن التغيرات السعرية العالمية قد انعكست على السوق المصرية وسط حالة استقرار لسعر الدولار، حيث أصبحت السوق المصرية متأثرة لحظيا بالسعر العالمي.