سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في بداية التعاملات الصباحية

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في مصر، تحديثًا جديدًا في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، 4900 جنيه للشراء، مقابل 4880 جنيها للبيع دون احتساب المصنعية وفق المعلن من شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 وفقًا لمؤسسة جولد بيليون المتخصصة في الذهب في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء بدون المصنعية، 5600 جنيه للشراء مقابل 5577 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 22 الآن

سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 5133 جنيها للشراء مقابل 5112 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 4900 جنيه للبيع مقابل 4880 جنيها للشراء دون احتساب سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم 4200 جنيه للشراء مقابل 4183 جنيها للبيع بدون المصنعية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة 3267 جنيها للشراء و3253 جنيها للبيع.

سعر جنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 39200 جنيه للشراء و39180 جنيها للبيع.