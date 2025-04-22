شروط التحاق الطلاب العائدين من روسيا والسودان في الجامعات المصرية.. اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقبال طلبات تحويل الطلاب المصريين العائدين من روسيا والسودان إلى الجامعات الخاصة والأهلية داخل مصر، على مدار شهري مايو ويونيو 2025، وفق القواعد المعمول بها مسبقا للالتحاق بالعام الجامعي الجديد.

وترصد السطور التالية شروط وإجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من روسيا والسودان إلى الجامعات الخاصة والأهلية داخل مصر، وفق بيان وزارة التعليم العالي، كما يلي.

شروط وإجراءات تحويل الطلاب العائدين من روسيا والسودان

ويشمل القرار الطلاب المصريين المقيدين بالجامعات الروسية، السودانية، والأوكرانية قبل اندلاع الأزمات بتلك الدول، حيث يتم قبول التحويل إلى نفس التخصص أو التخصص المناظر الذي كان يدرسه الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة داخل الجامعة المصرية المحول إليها عن عام دراسي كامل.



ويشترط للقبول في التخصصات العملية أن يكون الطالب اجتاز المواد المؤهلة للتخصصات في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة، ويجب تقديم ما يثبت ذلك رسميًا، ويتقدم الطالب مباشرة إلى الجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب في التحويل إليها، مع تقديم المستندات التالية:



- ما يثبت قيده في جامعة بروسيا أو أوكرانيا أو السودان حتى العام الدراسي 2022-2023.



- شهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لإجراء المقاصة العلمية.



- حال عدم تقديم الشهادات قبل بداية العام الدراسي 2023-2024 يُعتبر طلب التحويل لاغيًا.



- المعادلة والمقاصة العلمية.

- إذا كان الطالب اجتاز فصلًا دراسيا أو عاما دراسيا كاملا وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح، تدرس الكلية في مصر المقررات التي درسها الطالب في الخارج لإجراء المعادلة والمقاصة اللازمة.



- تُجرى المقاصة العلمية قبل بداية العام الجامعي 2023/2024.



- التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات



وعلى الطلاب الراغبين في التحويل التواصل مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، للحصول على إفادة باعتماد الجامعة والكلية بالخارج من المجلس الأعلى، لتقديمها ضمن مستندات التحويل.

أماكن عقد الامتحانات المركزية

وتُعقد الامتحانات الخاصة ببعض الكليات الحكومية للتأكد من كفاءة الطلاب قبل التحاقهم، في الأماكن التالية:



كلية الطب البشري: جامعة القاهرة



كلية طب الفم والأسنان: جامعة عين شمس



كلية الصيدلة: جامعة القاهرة



كلية الهندسة: جامعة عين شمس



باقي التخصصات: تُعقد الامتحانات بالكليات المعنية داخل الجامعات الخاصة.

ويهدف الإجراء إلى استيعاب الطلاب المتأثرين بالأزمات في الخارج، مع الحفاظ على جودة التعليم وضمان استكمالهم لدراستهم وفق المعايير الأكاديمية المصرية.