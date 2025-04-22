رئيس «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» يستقبل وفد شركة هواوي لبحث التعاون

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر الشركة، شارلز يونج، النائب الأول لرئيس شركة هواوي الصينية، رئيس شركة هواوي ديجيتال باور، خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، على رأس وفد رفيع المستوى من الشركة، ضم كلا من: الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.





العاصمة الإدارية وهواوي تستكشفان آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والاستدامة

وتناول اللقاء متابعة المشروعات الجارية التي تنفذها شركة هواوي داخل العاصمة الإدارية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالات مراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في إدارة المدينة، إلى جانب إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، بما يساهم في تحقيق خطة الاستدامة بالمدينة.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تبادل الخبرات بين مدينة شينزن الصينية والعاصمة الإدارية.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد جولة ميدانية شملت عددا من المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية، من بينها مركز مصر الثقافي الإسلامي، كاتدرائية ميلاد المسيح، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومركز اتصالات الحي الحكومي، ومراكز السيطرة وإدارة المدينة، ومدينة الفنون والثقافة.



هواوي تعرب عن استعدادها للمساهمة وتنظيم فعاليات في العاصمة الإدارية الجديدة

وأعرب الوفد عن تقديرهم الكبير للجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، في فترة زمنية وجيزة، وأكدوا استعدادهم الكامل للمساهمة في التخطيط والتنفيذ للمراحل المستقبلية.

كما أبدى الوفد اهتماما بتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية التابعة لها داخل العاصمة الإدارية، بدءًا من العام المقبل، ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الشركة في عدد من مدن العالم.