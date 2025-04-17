وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يتفقدان منشآت نادي العاصمة الإدارية الجديدة

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة داخل «نادي النادي» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

تفقد عدد من المنشآت الحيوية

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، إذ جرى الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

وفي لفتة تعكس التعاون المؤسسي بين الوزارات، سلّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عضوية «نادي النادي» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تقديرًا لدوره في دعم تطوير البنية التحتية الرياضية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأكيدًا لأهمية تضافر الجهود الحكومية في تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الرياضية الحديثة.

التعاون المستمر بين وزارتي الإسكان والشباب والرياضة

وثمّن الشربيني التعاون المستمر بين وزارتي الإسكان والشباب والرياضة في ملفات العمل المشتركة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التى حدثت على مدار السنوات الماضية، وتوجه أنظار العالم نحو مصر في ظل الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية، وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية التي نالت إعجاب العالم.

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على توفير الاحتياجات كافة للمواطنين بالمدن الجديدة، ومنها ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكانها على أعلى مستوى، التي من بينها النوادي الرياضية والاجتماعية، كما تعمل على الحفاظ على المنشآت والاستثمارات التي جرى إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتقديم نمط عمراني واجتماعي متميز يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وخلال الجولة، وجّه المهندس شريف الشربيني، مسؤولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، باستمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتوفير أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المتابعة الميدانية للمشروعات الرياضية

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الجولة تأتي في إطار حرص الدولة على المتابعة الميدانية للمشروعات الرياضية الكبرى الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن «نادي النادي» يُعد نموذجًا متطورًا لمنشآت الأندية الرياضية الحديثة التي تُقام وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بالعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، موضحا أن النادي يعكس رؤية الدولة المصرية في التوسع في إنشاء مؤسسات رياضية متكاملة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد أحد المشروعات الرائدة التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الرياضي وتقديم الخدمة للمواطن.

وأضاف أنه جرى الحرص خلال إنشاء النادي على تقديم منشآت رياضية تخدم الفئات كافة، بما في ذلك ذوي الهمم، وتوافر المعايير الفنية والمجتمعية والبيئية في كل عنصر من عناصر هذه المنشآت، مشيدا بتعاون وزارة الإسكان في دعم البنية الرياضية داخل المدن الجديدة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين يُشكل نموذجًا لتكامل الجهود الحكومية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى تُسهم في دعم الممارسة المجتمعية واكتشاف المواهب.